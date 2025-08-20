Nuovi dirigenti scolastici alle Casetti di Preglia e al Galilei di Gravellona Toce

L'Istituto comprensivo Fratelli Casetti di Preglia e il Galileo Galilei di Gravellona hanno i nuovi Dirigenti Scolastici, entrambi noninati a seguito di concorso ordinario.

Gabriele Taddei, domese, docente di matematica prima al Marconi Galletti Einaudi e poi al Liceo Spezia, dove ricopriva anche il ruolo di collaboratore del Dirigente Scolastico, andrà a dirigere le scuole Casetti di Preglia.

Katia Cattaneo, già docente all'Istituto Comprensivo di Santa Maria Maggiore, è stata invece nominata all'Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Gravellona Toce.

Andranno ancora in reggenza le scuole Bagnolini di Villadossola, attualmente rette da Stefania Rubatto, dirigente del Liceo Spezia, e la direzione didattica Domodossola II, attualmente retta da Nicoletta Montecchi, trasferita a Reggio Emilia. L'ufficializzazione degli incarichi, con i nomi che potrebbero eventualmente essere confermati anche per il nuovo anno scolastico, dovrebbe avvenire a breve.

Intanto l'Ufficio Scolastico Provinciale sta avviando le procedure per il conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2025/2026 e le immissioni in ruolo di personale docente e Ata in modo da dare avvio al nuovo anno scolastico con quasi tutti i professori in cattedra.