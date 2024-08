In un'interrogazione al ministro i disagi dei passeggeri della linea del Sempione

Foto: il parcheggio della Vigezzina, utilizzato per il trasbordo dei passeggeri della linea del Sempione

Le critiche di diversi passeggeri della linea ferroviaria Domodossola Milano sono diventate oggetto di una interrogazione del senatore ossolano Enrico Borghi.

Riprendendo un articolo di Ossolanews – che riportava le lamentele di chi, sceso dai bus nel piazzale della Vigezzina non trovava né un gabinetto mobile né un gazebo di aiuto – Borghi ha fatto un'interrogazione al Ministro dei trasporti, Matteo Salvini.

‘’Nella stazione di Domodossola, a causa dell'interruzione della linea ferroviaria del Sempione, è stato previsto lo spostamento dei bus sostitutivi poco meno di un km di distanza – scrive Borghi - ; tale soluzione e il mancato approntamento di pensiline o gazebo costringe i viaggiatori a sostare al sostare al sole durante l'attesa, in assenza di servizi, ivi inclusi quelli igienici. Organi di stampa riportano diverse lamentele dei cittadini e dei viaggiatori, sia per il caldo e l'assenza di ripari dal sole, sia il fatto che alcuni viaggiatori, giustificandosi con l'assenza di toilette, fanno i propri bisogni direttamente nel piazzale’’.

Il senatore chiede se ‘’il ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di adottare iniziative volte ad assicurare la presenza di servizi e di pensiline o gazebo in prossimità della fermata dei bus sostitutivi presso la stazione ferroviaria di Domodossola’’.