Maltempo nel Vco: frane, evacuazioni e oltre 40 interventi dei soccorritori

Sono circa 40 gli interventi di soccorso (dissesti idrogeologici, alberi pericolanti, tagli piante, infiltrazioni e prosciugamento) effettuati dalle squadre permanenti e volontarie del Comando del Verbano-Cusio-Ossola nella giornata odierna a causa del maltempo che ha investito la nostra provincia. Tra i più significativi, si segnalano: n. 2 frane presso il Comune di Baveno, che hanno comportato l’evacuazione di 25 persone in totale; diverse frane nel Comune di Cossogno, che hanno comportato la chiusura al traffico della SP 90, ad eccezione dei mezzi di soccorso, per i quali è comunque garantito il passaggio; una frana nel Comune di Stresa, località Someraro, che ha provocato ingenti danni ad un’abitazione privata, all’interno della quale, tuttavia, non erano presenti persone. Le squadre sono inoltre state impegnate per il soccorso di due escursionisti in Val Vigezzo (circa 2000 m slm), recuperati con l’ausilio del reparto volo VVF di Malpensa presso il Ricovero Cavegna. Restano chiuse a scopo precauzionale la SS 549 (Macugnaga) e la SS 659 (Val Formazza), oltre alla citata SP 90.