 / Cronaca

Cronaca | 29 agosto 2025, 08:54

Escursionisti bloccati dal torrente in piena, salvati dai Vigili del fuoco

Operazione complessa in valle Agarina: due uomini soccorsi con l'elicottero

Escursionisti bloccati dal torrente in piena, salvati dai Vigili del fuoco

Intervento delicato ieri per l’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago” di Malpensa, chiamato in aiuto in valle Agarina per soccorrere due escursionisti, uno di nazionalità polacca e l’altro italiana. I due stavano raggiungendo il Bivacco Binasson, a quota 1900 metri, quando sono rimasti bloccati dal torrente, ingrossato dalle forti piogge delle ultime ore.

Resisi conto dell’impossibilità di proseguire in sicurezza, i due hanno lanciato l’allarme con il telefono cellulare. L’elicottero, supportato da squadre a terra del comando dei Vigili del Fuoco di Verbania, si è alzato in volo nonostante le nubi basse e la perturbazione in corso. Dopo un’operazione resa complessa dal maltempo, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i due uomini e a trasferirli in sicurezza a Santa Maria Maggiore.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore