Piogge intense a Varzo, strade invase da acqua e fango

Varzo è stata la zona dell’Ossola più duramente colpita dall’ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sul territorio. Un violento temporale ha trasformato in torrente di fango le vie del paese, causando l’allagamento di abitazioni e garage e rendendo impraticabili diverse strade.

Due le criticità maggiori: lungo la statale, nei pressi di un distributore di benzina, l’acqua ha invaso la carreggiata creando seri disagi alla circolazione; sulla strada vecchia che collega Campagna al centro, invece, il transito è stato interrotto a causa della massa di fango e sassi che ha completamente ostruito la via.

I vigili del fuoco, con il supporto di escavatori e squadre giunte anche da fuori zona, stanno operando per ripristinare la viabilità. La Regione, intanto, ha ricevuto richiesta di ulteriori rinforzi da impiegare nelle prossime ore.

Nonostante le difficoltà, la linea ferroviaria rimane al momento regolare e non si segnalano rallentamenti. L’episodio conferma ancora una volta la vulnerabilità dell’area ossolana di fronte a precipitazioni brevi ma di intensità eccezionale.