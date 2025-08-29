 / Cronaca

Cronaca | 29 agosto 2025, 19:40

Piogge intense a Varzo, strade invase da acqua e fango

Case e autorimesse invase dall’acqua, viabilità in tilt: vigili del fuoco al lavoro senza sosta per liberare le arterie principali

Piogge intense a Varzo, strade invase da acqua e fango

Varzo è stata la zona dell’Ossola più duramente colpita dall’ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sul territorio. Un violento temporale ha trasformato in torrente di fango le vie del paese, causando l’allagamento di abitazioni e garage e rendendo impraticabili diverse strade.

Due le criticità maggiori: lungo la statale, nei pressi di un distributore di benzina, l’acqua ha invaso la carreggiata creando seri disagi alla circolazione; sulla strada vecchia che collega Campagna al centro, invece, il transito è stato interrotto a causa della massa di fango e sassi che ha completamente ostruito la via.

I vigili del fuoco, con il supporto di escavatori e squadre giunte anche da fuori zona, stanno operando per ripristinare la viabilità. La Regione, intanto, ha ricevuto richiesta di ulteriori rinforzi da impiegare nelle prossime ore.

Nonostante le difficoltà, la linea ferroviaria rimane al momento regolare e non si segnalano rallentamenti. L’episodio conferma ancora una volta la vulnerabilità dell’area ossolana di fronte a precipitazioni brevi ma di intensità eccezionale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore