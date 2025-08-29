Poste Italiane, aperte nel Vco le selezioni per consulenti finanziari

Poste Italiane ha aperto le selezioni per consulenti finanziari anche nel Verbano-Cusio-Ossola. La ricerca, attiva in 15 regioni, è rivolta a laureati e laureandi interessati alla promozione e vendita di servizi finanziari, prodotti assicurativi e di finanziamento. Le candidature possono essere inviate fino al 7 settembre tramite il portale carriere dell’azienda.

I candidati selezionati saranno inseriti negli uffici postali del territorio e lavoreranno a stretto contatto con i clienti. La figura del consulente finanziario in Poste Italiane unisce competenze tecniche e commerciali, con la capacità di orientare il cliente nelle proprie scelte e proporre le soluzioni più adeguate alle esigenze personali.

Tra i requisiti richiesti figurano interesse per i mercati finanziari e assicurativi, buone capacità relazionali e comunicative, oltre a un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono titolo preferenziale una formazione in discipline economiche o giuridiche, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti assicurativi e di investimento, nonché delle normative MIFID II e IDD.