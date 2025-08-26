Piemonte, al via 'Voucher certificazioni pmi': 8,4 mln per sostenere competitività e sostenibilità

È stato pubblicato (https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/voucher-certificazioni-pmi-competitivita-sostenibilita) il bando 'Voucher certificazioni pmi per competitività e sostenibilità', misura strategica della Regione Piemonte gestita da Unioncamere Piemonte che mette a disposizione 8,4 milioni di euro (8 milioni provengono dal Programma Regionale Fesr 2021–27 e 400.000 euro dal sistema camerale piemontese) per supportare le micro, piccole e medie imprese nel conseguimento di certificazioni volontarie in ambito tecnologico, ambientale e di innovazione sostenibile. L’obiettivo è accompagnare il sistema produttivo piemontese in un percorso di crescita orientato alla qualità, alla transizione verde e all’accesso a nuovi mercati.



“Con questo bando - dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano - rafforziamo concretamente il sostegno alla crescita delle imprese piemontesi, accompagnandole nei percorsi di certificazione che rappresentano una leva fondamentale per la competitività, l’internazionalizzazione e la sostenibilità. Continuiamo a impegnarci affinché il nostro sistema produttivo sia sempre più qualificato e riconosciuto, capace di affrontare le sfide ambientali e tecnologiche del presente, cogliendo tutte le opportunità offerte dalla transizione verde e digitale”. Il bando prevede contributi a fondo perduto e sarà operativo dal 15 ottobre 2025 (ore 11:00) al 30 ottobre 2026 (ore 16:00).



“L'introduzione dei 'Voucher certificazioni pmi' - dichiara Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte - rappresenta un'iniziativa fondamentale per la competitività delle nostre imprese. Accogliamo con grande favore questa opportunità, riconoscendone il ruolo chiave nell'accelerare l'adozione di standard riconosciuti e nel facilitare l'accesso ai mercati. Il sostegno alle certificazioni volontarie in ambito tecnologico, ambientale e di innovazione sostenibile è cruciale per la riconversione produttiva verso settori a più alto valore aggiunto. Inoltre, l'attenzione alle certificazioni ambientali ed Esg è fondamentale per promuovere un approccio più green e sostenibile nel nostro sistema produttivo, un obiettivo su cui il Sistema camerale piemontese è fortemente impegnato. Invitiamo, quindi, le pmi a cogliere questa significativa opportunità per investire nel proprio sviluppo e rafforzare la propria posizione sul mercato”.