Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

133099 Azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di componenti e prodotti elettronici cerca un operaio non qualificato addetto al confezionamento manuale. Contratto part time, orario dalle 13.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. Si richiede buona volontà e disposizione a lavoro monotono.

133070 Famiglia privata a Domodossola cerca un/a assistente familiare convivente per il primo periodo e poi ad ore per assistenza a donna di 83 anni ricoverata in ospedale, allettata, con uso carrozzina. Contratto domestico.

133065 Famiglia privata a Verbania cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a donna di 90 anni parzialmente autosufficiente. Preparazione pasti, igiene personale pulizie. Contratto domestico h24.

133068 Famiglia privata a Verbania cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a donna di 80 anni con disturbi motori. Preparazione pasti, igiene personale e pulizie. Contratto domestico h24.

133071 Azienda specializzata nel commercio alimentare cerca magazziniere consegnatario/a per preparazione e consegna della merce ai clienti nel VCO. Patente B, trasferte giornaliere su tre giorni settimanali e due giornate in magazzino per attività legate alla logistica e preparazione del prodotto. Contratto full time a termine finalizzato alla stabilizzazione.

133042 Studio dentistico a Domodossola cerca un/a segretario/a con diploma, uso pc, buona conoscenza di inglese, francese e tedesco per gestione clientela straniera. Pagamenti e fatture. Contratto full time da lunedì a sabato.

133041 Famiglia privata a Premosello-Chiovenda cera un/a assistente familiare per assistenza a donna di 56 anni allettata con sclerosi multipla. Lavoro nel W.E. con possibilità di alloggio o lavoro a ore.

133043 Centro estetico a Gravellona Toce cerca estetista con qualifica da preposto ed esperienza pregressa per epilazione, massaggi, pedicure e manicure. Contratto indeterminato full time da lunedì a sabato con turni 09.00-17.00 o 13.00-20.00.

133006 Azienda specializzata in impianti termici, idraulici, condizionamento e lattoneria con sede a Villadossola cerca un apprendista idraulico. Contratto di apprendistato full time finalizzato all’inserimento stabile.

132966 Azienda artigiana di Baveno cerca elettricista da formare in apprendistato. Richiesta qualifica o diploma in ambito elettrico, propensione ad attività manuali, disponibilità a lavoro in quota, buona volontà. Contratto full time 40h da lunedì a venerdì.

132964 Azienda leader nello stampaggio di materiale plastico di Verbania (Tecnoparco) cerca operaio/a junior da inserire in apprendistato. Richiesto diploma o qualifica in ambito tecnico, buona manualità, precisione e team working. Full time 40h da lunedì a venerdì.

Per tutte le altre offerte ancora attive consultare IoLavoro.