 / Economia

Economia | 28 agosto 2025, 07:28

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Tutte le opportunità proposte dal centro per l'impiego

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro.  Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it  

133099 Azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di componenti e prodotti elettronici cerca un operaio non qualificato addetto al confezionamento manuale. Contratto part time, orario dalle 13.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. Si richiede buona volontà e disposizione a lavoro monotono.

133070 Famiglia privata a Domodossola cerca un/a assistente familiare convivente per il primo periodo e poi ad ore per assistenza a donna di 83 anni ricoverata in ospedale, allettata, con uso carrozzina. Contratto domestico.

133065 Famiglia privata a Verbania cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a donna di 90 anni parzialmente autosufficiente. Preparazione pasti, igiene personale pulizie. Contratto domestico h24.

133068 Famiglia privata a Verbania cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a donna di 80 anni con disturbi motori. Preparazione pasti, igiene personale e pulizie. Contratto domestico h24.

133071 Azienda specializzata nel commercio alimentare cerca magazziniere consegnatario/a per preparazione e consegna della merce ai clienti nel VCO. Patente B, trasferte giornaliere su tre giorni settimanali e due giornate in magazzino per attività legate alla logistica e preparazione del prodotto. Contratto full time a termine finalizzato alla stabilizzazione.

133042 Studio dentistico a Domodossola cerca un/a segretario/a con diploma, uso pc, buona conoscenza di inglese, francese e tedesco per gestione clientela straniera. Pagamenti e fatture. Contratto full time da lunedì a sabato.

133041 Famiglia privata a Premosello-Chiovenda cera un/a assistente familiare per assistenza a donna di 56 anni allettata con sclerosi multipla. Lavoro nel W.E. con possibilità di alloggio o lavoro a ore.

133043 Centro estetico a Gravellona Toce cerca estetista con qualifica da preposto ed esperienza pregressa per epilazione, massaggi, pedicure e manicure. Contratto indeterminato full time da lunedì a sabato con turni 09.00-17.00 o 13.00-20.00.

133006 Azienda specializzata in impianti termici, idraulici, condizionamento e lattoneria con sede a Villadossola cerca un apprendista idraulico. Contratto di apprendistato full time finalizzato all’inserimento stabile.

132966 Azienda artigiana di Baveno cerca elettricista da formare in apprendistato. Richiesta qualifica o diploma in ambito elettrico, propensione ad attività manuali, disponibilità a lavoro in quota, buona volontà. Contratto full time 40h da lunedì a venerdì.

132964 Azienda leader nello stampaggio di materiale plastico di Verbania (Tecnoparco) cerca operaio/a junior da inserire in apprendistato. Richiesto diploma o qualifica in ambito tecnico, buona manualità, precisione e team working. Full time 40h da lunedì a venerdì.

Per tutte le altre offerte ancora attive consultare IoLavoro.

 

comunicato stampa a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore