Jackpot nei online casino: Occasione di vincere alla grande

Lo scopo del gioco d’azzardo non è soltanto quello di trascorrere del tempo in modo piacevole, ma anche quello di avere la chance di conquistare un premio considerevole. Questa opportunità si manifesta soprattutto nelle slot con jackpot, disponibili sul sito di online casino Bigclash e su molte altre piattaforme simili.

Sono proprio questi a dare a ogni giocatore la speranza che la propria scommessa porti a una grande vittoria. Ma è importante capire la differenza tra i tipi di jackpot e la frequenza con cui vengono assegnati. Pertanto, in questo articolo spiegheremo cosa sono questi giochi e come viene formato il montepremi.

Qual è la differenza tra jackpot fissi e progressivi

Per aiutarti a capire la differenza sostanziale tra questi jackpot, ti presentiamo una tabella.

Ora che avete compreso le differenze, potete trarre le vostre conclusioni e scegliere un gioco simile in un online casino.

Come nasce il montepremi

Nelle slot machine il jackpot può essere di due tipi: fisso oppure progressivo. Ora capirete qual è la differenza tra i due tipi di montepremi. Il jackpot fisso è un importo fisso del premio. Il promotore di tale premio è l'operatore del casinò. Il jackpot progressivo cresce con ogni puntata dei giocatori. Può accumularsi da zero o da una somma specifica prevista dal fornitore. Inoltre, tale importo aumenterà in tempo reale, come potranno osservare i giocatori sullo schermo della slot. E questo aumenta notevolmente l'adrenalina.

Giochi famosi con le vincite più alte

E ora scopriremo quali slot machine sono diventate famose per aver offerto alcune delle vincite più alte della storia:

● Mega Moolah di Microgaming — 10,0, 17,2, 18,9, 19,4 milioni di euro e più volte 5-7 milioni di euro.

● WowPot! di Microgaming — i premi hanno raggiunto i 17,5 milioni di euro.

● Mega Fortune di NetEnt — da 5 a 17,8 milioni di euro.

● Hall of Gods di NetEnt — premi che spesso superano i 5 milioni di euro.

Come potete vedere, queste slot machine possono davvero soddisfare i giocatori, ma casi del genere sono estremamente rari, quindi i vincitori con premi multimilionari sono una rarità.

Perché i jackpot affascinano così tanto i giocatori

Le slot con jackpot disponibili nei online casino riscuotono grande successo per diversi motivi:

● La speranza che il premio finisca nelle proprie mani.

● La motivazione è data dall’esistenza di veri vincitori.

● Regole semplici e immediate.

● Disponibilità di puntate minime alla portata di tutti.

● Il brivido dell’attesa che aumenta l’adrenalina.

● Un aspetto competitivo che coinvolge i partecipanti.

Questi giochi danno speranza, ma le possibilità di vincere sono minime, quindi ricordate sempre di giocare in modo responsabile per ridurre il rischio di perdite.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.