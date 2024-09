La Soms domese celebra gli 80 anni della Repubblica dell'Ossola

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della repubblica partigiana dell’Ossola, la Società di Mutuo Soccorso Ets di Domodossola ospita una conferenza dal titolo “Una palestra di democrazia: la repubblica dell’Ossola”. appuntamento venerdì 27 settembre alle 20.45.

Il tema dell'incontro prende spunto da una frase del senatore Terracini, uno dei padri della costituzione della Repubblica italiana, che ricopriva l'incarico di segretario della giunta di governo della repubblica dell'Ossola. Terracini definì quell'esperienza la loro palestra di democrazia e quella sua dichiarazione è lo spunto per una chiacchierata fra Andrea Pozzetta, direttore scientifico della Casa della Resistenza di Verbania, e Mario Stelitano, consigliere della Soms, su quello che rappresentò quel sogno straordinario, puntando la lente sulla sua costituzione e l'influenza che la stessa rappresentò per la stesura della costituzione della nostra Repubblica, partendo dal fatto che qualcuno dei padri fondatori fu componente importante della giunta provvisoria ossolana quali il presidente Tibaldi oltre allo stesso Terracini. Una rilettura storica che va oltre agli eventi bellici del tempo, per restituire il valore che ebbe la Costituzione quale fondamento della repubblica partigiana dell'Ossola.