''Se dobbiamo convivere con l'orso occorre più sicurezza''

‘’Visti gli episodi segnalati ho provveduto a scrivere al prefetto e alle forze dell’ordine che sapevano già dell’accaduto. Ho chiesto, anche se so che è una richiesta utopica la mia, l’allontanamento dell’orso. Chiaro che essendo un animale selvatico va dove vuole, ma la mia richiesta era detta dal fatto che l’orso è arrivato nel territorio del paese e quindi l’invito è a che ci siano maggiori controlli che evitino problemi alle persone''

Così dice Renzo Viscardi, sindaco di Trontano, il picoclo paese ossolano alle porte della Vigezzo e della Val Grande, dove l'orso - M29 - ha fatto già danni.

Il timore del sindaco è che per le persone. Dice Viscardi: ''Le forze dell’ordine si stanno prodigando ma il mio timore è per i residenti e soprattutto perché in questo periodo i boschi sono pieni di persone, dagli escursionisti ai cercatori di funghi, a chi cerca castagne. C’è veramente una sacco di gente in giro e sono preoccupato. Il nostro bosco è molto vissuto e non abbiamo montagne di 3 mila metri''.

Chiede dunque maggiori controlli.

''I rapporti con gli enti preposti ci sono - dice - e bisogna studiare interventi di comunicazione se con questo orso dobbiamo continuare a convivere. Però non dobbiamo aspettare venga segnalato ma cercare di sapere dove e come si muove’’.

Intanto, sabato, nell’incontro sul progetto Life Wolfalps a Villadossola, si è parlato anche dell’orso.

‘’E’ falso che si vogliano introdurre altri 7-8 orsi nel Verbano Cusio Ossola’’ ha detto Luigi Spadone, presidente dell’ente Parco Val Grande, intervenuto a smentire le voci circolanti relative all’introduzione nel territorio del parco di altri orsi, oltre a quello che già circola da alcuni anni sul territorio.