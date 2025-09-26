 / Politica

26 settembre 2025

Provincia, il presidente Lana a Roma per il direttivo Upi: al centro risorse, scuole e viabilità

Ha preso parte all'assemblea in rappresentanza del Vco e di tutto il Piemonte: "Tante le proposte da sottoporre ai ministeri competenti"

Il presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola Alessandro Lana, in qualità di presidente dell’assemblea regionale Upi (Unione Province d’Italia), è stato nelle scorse ore a Roma in occasione di una riunione per il direttivo nazionale Upi.

“Tanti i temi discussi – spiega Lana - e diverse le proposte emerse dal tavolo da sottoporre ai ministeri competenti per la prossima legge di bilancio dello Stato; dalla richiesta di risorse aggiuntive per compensare lo squilibrio sui fabbisogni delle province alla necessità di un piano di investimenti sull'edilizia scolastica che prosegua quanto finora messo a terra con il Pnrr ormai esaurito. Si è parlato anche delle imminenti scadenze elettorali, argomento che tocca anche il Vco, e adesso abbiamo le idee chiare sul come procedere, nei prossimi giorni lo comunicherò con date precise”.

“Positivo – conclude il presidente del Vco - il ripristino delle risorse sulla manutenzione delle strade, dove il nostro ente ha dimostrato di saper rispettare le scadenze e spendere le risorse che vengono assegnate senza perdere tempo. Questo vale anche per le altre province piemontesi che oggi ancora una volta ho avuto l'onore di rappresentare al tavolo”.

