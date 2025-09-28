Scomparso da Bellinzona, ricerche in corso per un italiano

Franco Gambina, nato in Italia il 7 agosto 1971 e residente a Bellinzona, è scomparso la sera di domenica 21 settembre e da allora non si hanno più sue notizie.

L’uomo ha una corporatura media, è alto 173 centimetri, ha capelli lisci grigi tendenti al bianco, occhi castano scuro e un volto dalla forma ovale. Al momento della scomparsa indossava jeans, un giubbotto grigio chiaro con cappuccio e cerniera, e scarpe da ginnastica bianche. Portava con sé anche un paio di occhiali da sole Ray-Ban neri con lenti scure.

Un dettaglio che potrebbe agevolare il riconoscimento è un tatuaggio raffigurante una stella, collocato tra l’indice e il pollice della mano. Gambina si esprime in lingua italiana e l’età apparente è di circa 55 anni.

Le autorità hanno diffuso un appello alla popolazione: chiunque abbia informazioni o lo avvisti è invitato a contattare immediatamente la Polizia Cantonale al numero 0848 25 55 55.