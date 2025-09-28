Domo, approvato il programma triennale delle opere pubbliche

L’amministrazione comunale di Domodossola ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 e l’elenco annuale dei lavori per il 2026. Il piano prevede un investimento totale di 8.089.000,00 euro per i prossimi tre anni, con interventi previsti in diversi ambiti, dalla riqualificazione urbana agli impianti sportivi, dalla cultura alla manutenzione delle aree boschive.

In particolare, sono nove i principali interventi che sono stati pianificati per l’anno 2026: i più onerosi sono il piano asfalti 2026, con un costo di 1.550.000 euro, la riqualificazione urbana di via Montegrappa, per un totale di 1.280.000 euro, e la revisione degli impianti a fune dell’Alpe Lusentino, per un totale di 1.100.000 euro. Sono poi previsti lavori di manutenzione degli impianti sportivi e delle loro coperture (200.000 euro), manutenzione boschiva e contenimento del bostrico in località Lusentino (420.000 euro), rifacimento della copertura fabbricato comunale via Borgnis (210.000 euro), riallestimento della biblioteca antica con la realizzazione di spazi di coworking (530.000 euro), manutenzione straordinaria degli immobili (270.000 euro) e manutenzione straordinaria delle strade (279.000 euro).