Ad Arona la presentazione del 'Battello di pace'

Sarà presentato lunedì 29 settembre ad Arona il ‘Battello di pace’’ che poi solcherà le acque del Lago Maggiore. L’iniziativa è promossa da un gruppo di associazioni per richiamare l’attenzione su quanto accede a Gaza e non solo. La conferenza si terrà alle 11,30 all’oratorio San Carlo in via don Minzoni 17.

Il battello salperà l’11 ottobre alle 9,30 da Angera, raggiungerà Arona alle 10, poi partirà per Baveno dove arriverà alle 12 e quindi alla volta di Verbania che raggiungerà alle 15. Saranno anche raccolti fondi che verranno dati ad Emergency e a Medici senza frontiere.

In ogni tappa si terrà un presidio per denunciare la guerra, il riarmo, l’economia armata e chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in ogni luogo