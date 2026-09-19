Ritrovata l'ottantenne dispersa nei boschi di San Bernardo

Si sono concluse positivamente le ricerche dell'ottantenne che nel pomeriggio di oggi non aveva fatto rientro dopo essere andata a cercare funghi nella zona di San Bernardo, in Valle Bognanco.

La donna è stata ritrovata in buone condizioni. Dopo essersi inoltrata nel bosco, è riuscita a uscirne autonomamente, ma in un punto distante rispetto a quello dal quale aveva iniziato la sua escursione.

L'allarme era stato dato dal figlio, che la stava aspettando al rifugio San Bernardo e, non vedendola rientrare, aveva richiesto l'intervento dei soccorritori.

Si era quindi attivata la stazione di Bognanco del Soccorso Alpino, con l'avvio delle ricerche nella zona. Sul posto erano intervenuti anche gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco.

Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento della donna, che fortunatamente non ha riportato conseguenze.