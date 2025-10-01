PMI, i bandi di ottobre: nuove opportunità di crescita per le imprese italiane

Ottobre non è solo un mese di scadenze fiscali, ma anche un periodo in cui si aprono numerose opportunità per le piccole e medie imprese italiane. In questo momento diversi bandi nazionali e regionali sostengono la digitalizzazione delle aziende, permettendo di finanziare l’acquisto di strumenti tecnologici e percorsi di formazione mirati.

A livello ministeriale, restano attivi gli incentivi per l’innovazione, con particolare attenzione alla transizione digitale e green, mentre sul fronte internazionale le imprese possono contare sui fondi gestiti da Simest per partecipare a fiere, missioni e per aprire nuove sedi all’estero. In parallelo, diverse regioni, tra cui Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, hanno stanziato risorse per favorire la crescita delle start-up innovative, spesso attraverso contributi a fondo perduto e agevolazioni fiscali.

Per le PMI interessate si tratta di un’occasione concreta per rafforzare la competitività e affrontare con più strumenti le sfide del mercato.