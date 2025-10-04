Montecrestese approva il progetto per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia

L’amministrazione comunale di Montecrestese ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia situata in località Vigna. La delibera rappresenta un passo significativo verso la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, con un investimento complessivo di 440.000 euro.
Il progetto include una serie di interventi strutturali mirati a migliorare la resistenza sismica dell’edificio. La copertura finanziaria per la progettazione è garantita da un contributo ministeriale, mentre per la realizzazione si prevede la partecipazione a futuri bandi.