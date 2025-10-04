 / Attualità

Attualità | 04 ottobre 2025, 15:00

Montecrestese approva il progetto per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia

Il comune punta sulla sicurezza con un investimento di 440mila euro

Montecrestese approva il progetto per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia

L’amministrazione comunale di Montecrestese ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia situata in località Vigna. La delibera rappresenta un passo significativo verso la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, con un investimento complessivo di 440.000 euro.

Il progetto include una serie di interventi strutturali mirati a migliorare la resistenza sismica dell’edificio. La copertura finanziaria per la progettazione è garantita da un contributo ministeriale, mentre per la realizzazione si prevede la partecipazione a futuri bandi.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore