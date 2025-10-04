Nessuna bomba, ma un trolley pieno di vestiti

Era un trolley pieno di vestiti ma per accertare non ci fossero oggetti pericolosi sono dovuti intervenire gli artificieri da Torino.

L’allarme è scattato ieri sera a Vogogna, in zona Calami. Un cittadino ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un voluminoso sacco sospetto. Si temeva qualcosa di pericoloso, forse anche esplosivo.

Cosicché si è dovuto attendere l’arrivo degli artificieri da Torino che hanno provveduto ad aprire il sacco, trovando all’interno un trolley pieno di vestiti. Si é risolto dunque senza problemi una vicenda che ha tenuto in apprensione parte del paese. Sul posto era giunto anche il sindaco Fausto Dotta.