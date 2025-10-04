 / Cronaca

Cronaca | 04 ottobre 2025, 14:30

Nessuna bomba, ma un trolley pieno di vestiti

L'allarme di ieri sera ai Calami di Vogogna ha visto l'intervento degli artificieri

Era un trolley pieno di vestiti ma per accertare non ci fossero oggetti pericolosi sono dovuti intervenire gli artificieri da Torino.

L’allarme è scattato ieri sera a Vogogna, in zona Calami. Un cittadino ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un voluminoso sacco sospetto. Si temeva qualcosa di pericoloso, forse anche esplosivo. 

Cosicché si è dovuto attendere l’arrivo degli artificieri da Torino che hanno provveduto ad aprire il sacco, trovando all’interno un trolley pieno di vestiti.  Si é risolto dunque senza problemi una vicenda che ha tenuto in apprensione parte del paese. Sul posto era giunto anche il sindaco Fausto Dotta.

re.ba.

