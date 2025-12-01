 / Cronaca

Cronaca | 01 dicembre 2025, 15:35

Tenta di uscire dal supermercato senza pagare: fermata una donna a Domodossola

I carabinieri hanno poi restituito la refurtiva al negozio

Tenta di uscire dal supermercato senza pagare: fermata una donna a Domodossola

I carabinieri della compagnia di Domodossola hanno fermato una donna, classe 1963, per tentato furto. La donna è infatti stata individuata mentre usciva da un supermercato del capoluogo ossolano con merce non pagata per un valore di 65 euro. La refurtiva è stata riconsegnata al negozio.

Comunicato Stampa Carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore