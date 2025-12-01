Tenta di uscire dal supermercato senza pagare: fermata una donna a Domodossola

I carabinieri della compagnia di Domodossola hanno fermato una donna, classe 1963, per tentato furto. La donna è infatti stata individuata mentre usciva da un supermercato del capoluogo ossolano con merce non pagata per un valore di 65 euro. La refurtiva è stata riconsegnata al negozio.
In Breve
lunedì 01 dicembre
giovedì 27 novembre
mercoledì 26 novembre
martedì 25 novembre
lunedì 24 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?