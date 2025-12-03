Domodossola, espulso 28enne turco fermato a bordo di un treno regionale

Nei giorni scorsi la Polizia di Frontiera di Domodossola, durante i consueti controlli espletati a bordo treno, ha rintracciato un ventottenne turco che viaggiava a bordo di un convoglio regionale proveniente da Briga e diretto a Domodossola. L’uomo ha attirato l’attenzione degli operatori per il suo atteggiamento sospetto.

Gli agenti della Polizia di Stato giunti nella stazione di Domodossola hanno approfondito il controllo scoprendo, da un esame incrociato delle banche dati in uso, che lo straniero non aveva alcun titolo per poter soggiornare sul territorio nazionale. Lo stesso aveva fatto ingresso in maniera irregolare qualche giorno prima passando dalla rotta balcanica.

L’uomo è stato foto segnalato al fine di ottenere la sua completa identificazione e successivamente messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Verbania per le procedure di espulsione. Appena definito il provvedimento di espulsione del Prefetto è stato portato in udienza dal Giudice di Pace che ne ha convalidato l’espulsione.

L’uomo, sempre assistito dalla Polizia di Stato di Domodossola, è stato accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa ed imbarcato sul primo aereo utile diretto ad Istanbul. Lo straniero non potrà fare rientro sul territorio nazionale per 3 anni.