Maltrattamenti e violenze contro moglie e figli: allontanamento dalla casa familiare per un 57enne ossolano

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia di Stato del settore polizia di frontiera di Domodossola hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento, disposta dalla Procura della Repubblica di Verbania, emessa nei confronti di un cittadino italiano, con origini straniere, di 57 anni.

L’uomo, dimorante in un comune dell’Ossola, era stato già oggetto di querela, sporta dalla moglie, in relazione alle continue vessazioni e ai ripetuti maltrattamenti rivolti nei suoi confronti e verso i tre figli conviventi, di cui due ancora minorenni. La donna, 45 anni, esasperata dai comportamenti violenti del marito, reiterati negli anni, aveva deciso di rivolgersi al settore di polizia di frontiera di Domodossola per raccontare i tanti momenti difficili vissuti in casa. Gli operatori della polizia di Stato hanno fornito immediato supporto alla querelante, promuovendo, per il tramite della Procura, una fattiva risposta, finalizzata alla rapida emissione del provvedimento cautelare.

L’uomo veniva quindi prelevato dalla sua abitazione per le notifiche di rito e immediatamente allontanato dai conviventi. Successivamente, venivano fornite le indicazioni volte a trovare fin da subito una nuova soluzione abitativa; inoltre, veniva intimato al soggetto maltrattante di osservare il divieto di avvicinamento alla persona offesa, fino a nuova determinazione dell’autorità giudiziaria.