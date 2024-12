"Natale sul pedale": una biciclettata benefica per le vie della città

Domenica 8 dicembre si tiene, nel centro di Domodossola, “Natale sul pedale”, una biciclettata solidale promossa da Fiab Vco Bicincittà. Ci si ritrova alle 14.00 in piazza Mercato per le iscrizioni, mentre alle 14.30 si parte per una pedalata in compagnia per le vie cittadine. A seguire, la sfilata e la premiazione per le più belle biciclette decorate a tema natalizio e una merenda per i partecipanti.

La giornata ha uno scopo benefico: tutti i fondi raccolti, con l’iscrizione a offerta libera, saranno devoluti all’associazione Matibellula a sostegno della ricerca sulle malattie pediatriche rare e sulle cure palliative. Chiunque volesse partecipare è invitato ad addobbare la propria bicicletta o a vestirsi da Babbo Natale o da elfi. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.