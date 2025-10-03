Pnrr, le proposte di Cna alla cabina di regia di Palazzo Chigi

Trasferire risorse al fondo per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, potenziare la dotazione della Zes unica e accelerare sulle semplificazioni. Sono le proposte presentate da Cna alla cabina di regia a Palazzo Chigi nell’ambito delle modifiche al Pnrr.

Più in dettaglio, la confederazione ha rilevato il buon tiraggio della misura per incentivare l’autoproduzione che ha quasi esaurito la dotazione complessiva di 320 milioni. Un intervento a misura di piccole imprese che sarebbe opportuno rifinanziare (con un miliardo di euro) con parte delle risorse non utilizzate di Transizione 5.0. Cna inoltre ha sottolineato l’esigenza di potenziare le risorse per la Zes unica e al tempo stesso ha rinnovato la richiesta di abbassare la soglia minima di investimento oggi a 200mila euro che taglia fuori moltissime piccole imprese.

Infine, accelerare il processo di semplificazioni, sul quale la confederazione a presentato 100 proposte a costo zero di cui una parte accolte nel disegno di legge varato recentemente dal consiglio dei ministri.