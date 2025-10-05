Il Ministro Pichetto e il presidente del Gse Arrigoni a Biella per “Ecolife”: il futuro dell’energia tra rinnovabili e mini nucleare

La transizione energetica non è più un obiettivo lontano, ma una sfida concreta che interessa famiglie, imprese e istituzioni. Per fare il punto sulle strategie italiane e sui modelli più innovativi di sostenibilità, Biella ospiterà il 18 ottobre 2025 il convegno “Ecolife.Biella”, un appuntamento dedicato alle prospettive future dell’energia.
L’evento si svolgerà presso l’Auditorium dell’Open Innovation Center Biella – SellaLab, via Corradino Sella 16, e vedrà la partecipazione di figure di primo piano, tra cui il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente del GSE – Gestore dei Servizi Energetici, Paolo Arrigoni, che ricopre un ruolo centrale nel garantire il corretto funzionamento degli incentivi per chi investe nelle energie rinnovabili.
Il convegno offrirà un’occasione di confronto su due temi chiave: le Comunità Energetiche Rinnovabili, che permettono ai produttori e ai consumatori locali di condividere energia in modo efficiente e sostenibile, e il mini nucleare di nuova generazione (SMR – Small Modular Reactors), esplorando le prospettive tecnologiche e le possibili sinergie con le fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2050.
L’incontro si propone di illustrare le strategie nazionali in materia di energia, mostrando strumenti e incentivi disponibili, e di presentare esperienze concrete, stimolando il dialogo tra istituzioni, esperti e operatori del settore. Il programma completo della giornata e i nomi di tutti i relatori saranno pubblicati sul sito ufficiale www.ecolife.biella.it.
La partecipazione in presenza è gratuita, previa registrazione sul sito. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulle testate del circuito More News del Nord-Ovest.
Per partecipare, sarà possibile effettuare la registrazione sul sito https://www.ecolife.biella.it/