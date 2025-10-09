 / Economia

Economia | 09 ottobre 2025, 16:22

VCO Defibrillatori: a Domodossola nasce il primo punto fisico italiano dedicato ai salvavita

Un team con oltre vent’anni di esperienza offre consulenza, manutenzione e assistenza per garantire defibrillatori sempre efficienti e sicuri in Comuni, enti e associazioni

VCO Defibrillatori è il primo punto fisico italiano dedicato interamente al mondo dei defibrillatori, nato a Domodossola e gestito da un team specializzato con oltre vent’anni di esperienza nel settore della sicurezza e dell’assistenza sanitaria.

Numerosi Comuni, associazioni, enti e strutture hanno già scelto VCO Defibrillatori come punto di riferimento localeper servizi di consulenza, manutenzione, assistenza e vendita di defibrillatori di ultima generazione.

L’azienda si distingue per un servizio costante e qualificato, attento a garantire che ogni dispositivo sia sempre efficiente e pronto all’uso. Un aspetto fondamentale, poiché i defibrillatori – veri e propri salvavita – necessitano di controlli periodici e del ricambio regolare di elettrodi e batterie per mantenere la piena funzionalità nel tempo.

 Contatti: Tel 0324 203248

