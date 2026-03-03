Prestiti personali e cessioni del quinto: in Vco importi medi tra i più alti del Piemonte

Il 2026 si apre in Piemonte con segnali positivi per il mercato dei finanziamenti, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel primo trimestre dell’anno il Taeg medio delle pratiche per i prestiti personali in Italia è sceso all’8,06%, il valore più basso degli ultimi due anni.

Nel dettaglio regionale, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola si distingue per importi medi richiesti particolarmente elevati: i prestiti personali hanno un valore medio di 19.729 euro, superiore a tutte le altre province piemontesi. La durata media dei finanziamenti è pari a 5 anni e 7 mesi, mentre le finalità più richieste rimangono la liquidità (26,5%), il consolidamento (23,6%) e l’acquisto di auto usate (22,7%).

Per quanto riguarda le cessioni del quinto, i pensionati stanno registrando una crescita delle richieste, che rappresentano oggi il 33,2% del totale. Nel Vco, tuttavia, l’importo medio delle cessioni del quinto risulta tra i più bassi della regione, pari a 13.767 euro, a conferma di una maggiore cautela nei richiedenti locali.

Nicoletta Papucci, portavoce di Segugio.it, commenta: “Il trend positivo dei prestiti personali prosegue anche nel 2026, con tassi in calo. Le cessioni del quinto per dipendenti pubblici restano le più convenienti, mentre per pensionati e dipendenti privati si osservano leggere variazioni al rialzo.”