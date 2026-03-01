Confcommercio: "Imprese ancora caute, ripresa da consolidare"

Il dato di febbraio sulla fiducia d’imprese e famiglie è il sintomo di una economia che, pur mostrando complessivamente moderati segnali di recupero, stenta ad instradarsi su un percorso di crescita più consolidato e duraturo che coinvolga in modo diffuso le diverse componenti del sistema. Questo il commento dell’ufficio studi di Confcommercio ai dati diffusi dall’Istat.

Se da un lato - sottolinea Confcommercio nella nota - si consolidano i segnali di miglioramento del sentiment delle famiglie, con recuperi per tutte le componenti principali, la situazione sul versante delle imprese appare più complessa.

Guardando con più attenzione ai giudizi espressi dalle famiglie si rileva come permangano elementi d’incertezza sugli sviluppi dell’occupazione e sulle possibilità di miglioramento dei bilanci familiari, mentre si rilevano attese e percezioni finalmente meno negative sull’andamento dell’inflazione. Questo potrebbe spingere favorevolmente la propensione al consumo. In parte, i segnali positivi emersi nella prima parte di quest’anno sembrano essere colti dagli imprenditori della distribuzione commerciale, grande e piccola, con attese di vendite in deciso miglioramento.

Meno positiva appare la situazione del manifatturiero, a conferma di come i segnali di marginale recupero siano ancora molto fragili e discontinui, anche per il permanere di una situazione internazionale complicata. Il recupero delle imprese di costruzioni, oltre a fattori stagionali, potrebbe essere stato spinto dall’accelerazione impressa alle attività legate al Pnrr, di prossima scadenza, elemento che potrebbe contribuire positivamente alla crescita del primo quarto del 2026.

Relativamente al turismo, che è da tempo una delle componenti più vivaci del sistema, la caduta della fiducia degli operatori va guardata con una certa cautela in considerazione della stagionalità che da sempre caratterizza gli andamenti economici del settore.