Camera di Commercio Alto Piemonte, Angelo Santarella eletto presidente per i prossimi 5 anni FOTO e VIDEO

Sarà Angelo Santarella a guidare la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per il quinquennio 2026-31: a eleggere il presidente è stato il nuovo consiglio camerale, formato da trentatré componenti, che si è insediato nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio. “Oggi non celebriamo solo l'inizio del secondo mandato dell'Ente, ma l'avvio di un pieno consolidamento di quel percorso che, a fine 2020, ha dato vita alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, unendo le Camere di Commercio di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli” ha commentato il neopresidente Angelo Santarella.

Santarella, vercellese, classe 1972, è titolare del Gruppo Nuova Sa-Car S.p.A.: nel consiglio camerale rappresenta il settore commercio e conta su una solida esperienza in ambito associativo, iniziata vent'anni fa in Ascom Confcommercio Vercelli, di cui è attualmente presidente provinciale, nonché componente del Consiglio federale di Confcommercio Imprese per l'Italia. “Accolgo questo incarico con emozione e un profondo senso di responsabilità, ma soprattutto con il pragmatismo che questo ruolo richiede. L'impegno mio e del Consiglio sarà rivolto interamente a sostenere le imprese nelle sfide cruciali di oggi: la doppia transizione, digitale ed ecologica, e l'impatto del calo demografico. Il nostro territorio esprime una forza economica straordinaria, che abbiamo il dovere di tutelare - sottolinea Santarella - Lo faremo rafforzando le pratiche virtuose avviate in questi anni e garantendo una presenza reale, fisica, in ogni territorio. Valorizzeremo inoltre le opportunità delle nuove tecnologie per rendere i servizi camerali ancora più utili e accessibili, senza mai rinunciare al valore insostituibile del contatto umano”.

L'Ente camerale che riunisce i territori di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli rappresenta la seconda Camera di Commercio del Piemonte per dimensioni e raggruppa 92mila imprese, comprese le unità locali, con un tessuto produttivo caratterizzato da un valore dell'export superiore ai 12 miliardi e da un valore aggiunto di oltre 26 miliardi di euro, pari al 18,6% dell'intero valore aggiunto regionale. Soddisfatto il presidente uscente Fabio Ravanelli: “In questi anni, grazie alla Camera di Commercio, le imprese delle quattro province hanno potuto esprimersi con una voce comune, più forte e autorevole, capace di valorizzare con maggior efficacia risorse ed esigenze di ogni territorio. Mi piace pensare che il cammino intrapreso fin qui possa continuare con una crescita costante: al neopresidente e a tutto il Consiglio, di cui continuerò a fare parte, va il mio più sincero augurio di buon lavoro, affinché questo secondo mandato porti nuovo slancio e risultati concreti a tutte le donne e gli uomini che danno vita alle nostre imprese”.

Sono intervenuti alla conferenza stampa dedicata all’avvio del nuovo mandato anche Andrea Prete, presidente di Unioncamere nazionale che si è collegato all’evento, Paolo Bertolino, segretario generale di Unioncamere Piemonte, Matteo Marnati, assessore ambiente e innovazione di Regione Piemonte, Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli e Roberto Scheda, sindaco di Vercelli, unitamente alle autorità civili e militari ed a una folta rappresentanza del mondo associativo.

Il Consiglio, nominato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. del 12 febbraio 2026, resterà in carica cinque anni: i prossimi passi nella formazione della squadra alla guida dell'Ente saranno l'elezione dei componenti di Giunta e quella dei vicepresidenti, previste nel mese di marzo.

Di seguito l'elenco dei consiglieri camerali: Paolo Carrà (Agricoltura); Sara Antoniotti, Elena Bona, Alessandro Ciccioni, Matteo Coppa, Roberta Massaro, Fabio Ravanelli, Carlo Robiglio(Industria); Michele Giovanardi, Amleto Impaloni, Donatella Mattachini, Lorella Metaldi, Marco Pasquino(Artigianato); Elisabetta Belletti, Valentina Consiglio, Giacomo Ferraris, Massimo Maio, Daniela Mortara, Angelo Santarella (Commercio), Marco Cerutti (Trasporti e Spedizioni); Carolina Tosetti, Massimo Sartoretti (Turismo); Andrea Marinone (Credito E Assicurazioni); Irene Bongiovanni (Società In Forma Cooperativa); Simone Capra, Tiziana Negro, Andrea Notari, Elis Piaterra, Emilio Zanetta (Servizi alle Imprese); Michela Maggi (Altri Settori); Stefano De Grandis (Organizzazioni Sindacali), Katia Travaglini (Associazione dei Consumatori), Elisabetta Cremonini (Liberi Professionisti).