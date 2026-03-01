Prezzo del latte, depuratore, biogas: le sfide del settore lattiero caseario dell'Ossola

Gli allevatori premiati alla Fiera di Verona e riconosciuti come messaggeri del nostro territorio hanno aperto anche la discussione sui problemi e sulla difficoltà del mondo zootecnico in Ossola che pur conta su allevatori e produttori di qualità, che sono alla seconda, terza e quarta generazione.

All’incontro all’Unione Montana Alta Ossola era presente anche Giani Morandi, direttore della Latteria sociale Antigoriana di Crodo, che ha colto l’occasione per una fotografia della situazione del settore lattiero caseario. Latteria che raggruppa 22 aziende zootecniche con circa 1.400 capi, la cui produzione rappresenta oltre il 70% del latte prodotto in provincia

Il nodo attuale è il prezzo ‘ballerino’ del latte.

‘’Viviamo una situazione anomale – ha detto Morandi – col prezzo del latte che è instabile, tra alti e bassi. In questo momento è in caduta libera e che ci pagano il costo di 20 centesimi al litro nonostante il nostro sia un latte di qualità’’.

La grande industria condiziona i prezzi e mette in difficoltà realtà come la Latteria che lavora 4,5 milioni di lette l’anno. Latte di pregio ma che sul mercato si scontra con i costi bassi e altamente concorrenziali fatti dalla grande industria. Nonostante poi il latte abbia prezzi alti nei supermercati.

‘’La nostra Latteria – spiega – è una realtà che serve a garantire futuro ai produttori e la nostra produzione è di alta qualità’’.

Un altro problema emerso è la necessità di dotarsi di un secondo depuratore, visto che quello di Roledo è divenuto insufficiente. Un dialogo è aperto con la società Idrablu per la realizzazione di un secondo depuratore. Ma è un dialogo che, spiegano in valle Antigorio, "non ha portato al momento a risultati concreti’’.

Nella prossima mostra che si terrà in primavera a Crodo – un appuntamento tradizionale per la valle - si discuterà anche del biogas, che si potrebbe produrre anche in Ossola proprio grazie agli allevamenti presenti. C’è però la necessità di reperire i finanziamenti per realizzare un impianto che poi però garantirebbe energia pregiata.