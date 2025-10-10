 / Cronaca

Cronaca | 10 ottobre 2025, 15:42

Furto al Buffet della Stazione: sorpreso dai Carabinieri mentre grattava i Gratta e Vinci appena rubati

Aveva forzato la porta del bar-tabaccheria dell'atrio della stazione domese

Furto nella notte appena trascorsa al Buffet della Stazione. Un cittadino di origine siriana è stato sorpreso dai Carabinieri mentre si trovava all’interno della stazione intento a grattare alcuni Gratta e Vinci risultati poco prima rubati dal bar-tabaccheria dello scalo ferroviario.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato forzando una porta d’ingresso del locale e avrebbe poi tentato di allontanarsi restando all’interno della stazione. La sua presenza non è però passata inosservata: una pattuglia dei Carabinieri, in transito per un controllo di routine, lo ha notato e fermato.

I militari hanno successivamente verificato il furto avvenuto al Buffet della Stazione e recuperato i tagliandi rubati. Sono ora in corso gli accertamenti per definire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dell’uomo.

Redazione

