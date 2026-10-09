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Cronaca | 09 ottobre 2026, 09:52

Crodo, veicolo si ribalta in un prato: intervento dei vigili del fuoco VIDEO

L'incidente questa mattina lungo la provinciale tra Crodo e Mozzio, in località Smeglio. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e un carro attrezzi

Crodo, veicolo si ribalta in un prato: intervento dei vigili del fuoco VIDEO

Un veicolo si è ribaltato questa mattina, venerdì 9 ottobre, lungo la strada provinciale 73 tra Crodo e Mozzio, in località Smeglio. Il mezzo, per cause ancora da chiarire, è scivolato dalla carreggiata, finendo capovolto in un prato sottostante.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l'incidente sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino, indicativamente tra le 5.30 e le 6.

Sul posto sono intervenuti due automezzi dei vigili del fuoco e un carro attrezzi per le operazioni di recupero del mezzo. Dalle prime informazioni raccolte non emergerebbero conseguenze per il conducente.

 

a.f.

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