Via libera ai droni in agricoltura: una rivoluzione tecnologica per il settore

II via libera all’utilizzo dei droni in agricoltura risponde alle richieste di Coldiretti e va nella direzione di rendere l’agricoltura italiana sempre più all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie, razionalizzando l’utilizzo delle risorse e rispondendo alle sfide dei cambiamenti climatici. È quanto afferma Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al disegno di legge “Semplificazioni”. Il testo del disegno di legge passa ora alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

“Le nuove tecnologie permettono di ottimizzare l’uso delle risorse e di migliorare l’efficienza delle operazioni, riducendo i consumi energetici, grazie all’uso di attrezzature di precisione – commentano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Luciano Salvadori - Una rivoluzione che offre anche opportunità di lavoro, creando una nuova generazione di professionisti. Proprio il lavoro del dronista, infatti, è fondamentale per operazioni quali la mappatura dei terreni e la concimazione aerea”.

