Musica in Quota si conclude con il concerto d'autunno dei Giovani Musicisti Ossolani

Dopo lo straordinario successo del concerto di Fabio Concato a Domobianca365, domenica 13 ottobre torna il classico concerto autunnale di Musica in Quota. L'ultimo appuntamento della stagione 2024, al rifugio Gran Baita Cai di Omegna al Mottarone, è con la sempre apprezzata Orchestra GMO – Giovani Musicisti Ossolani diretta da Alberto Lanza e sarà l'occasione per celebrare anche i 90 anni del Cai di Omegna.

L’orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani è nata nel 2001 da un’idea del maestro Alberto Lanza: dare la possibilità a “musicisti in erba” di fare la loro prima esperienza di musica d’insieme unendo strumenti a fiato, archi, percussioni e strumenti digitali in un unico gruppo; l’idea è risultata vincente e ad oggi il gruppo è composto da circa 90 elementi con età compresa tra i 12 e i 35 anni. I molteplici timbri dovuti alle diverse tipologie di strumenti, il repertorio affascinante ed avvincente, l’energia che i ragazzi trasmettono attraverso la musica che suonano, danno vita ad un’orchestra straordinaria ed unica nel suo genere.

Il Cai fornisce alcune indicazioni per raggiungere il rifugio. Da Armeno si segue la strada per il Mottarone, si supera il santuario della Madonna di Luciago e, salendo, si incontra sulla sinistra una cappelletta (rifugio Cortano) dove si parcheggia l’auto. L’itinerario a piedi parte dalla cappelletta di Cortano e sale, a sinistra della carrozzabile, su un sentiero molto aperto e panoramico, l’evidente dorsale che porta direttamente al parcheggio sotto la vetta incrociando alcune volte la strada. Dal parcheggio della vetta, piegando sulla sinistra, in pochissimi minuti si raggiunge il rifugio Gran Baita del Cai di Omegna.

Il ritrovo è previsto per le 9.00 al rifugio Cortano; l’escursione a piedi ha una durata di circa 2 ore, con un dislivello di 430 metri. Il pranzo è al sacco; in alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del rifugio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 339 5454905.