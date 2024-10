Vanzone con San Carlo, torna in funzione il servizio bancomat notturno

“Dopo aver appreso della comunicazione di Poste relativa alla imminente sospensione del servizio del bancomat nelle ore notturne a Vanzone con San Carlo, per motivazioni legate a problematiche di interesse nazionale e non territoriale, mi sono da subito attivato per chiedere il ripristino di un servizio essenziale per tutta la nostra Valle”. Così Massimo Felisati, sindaco di Vanzone con San Carlo, in una nota.

“Ho quindi contattato il presidente della provincia Alessandro Lana e insieme abbiamo interpellato il componente del Cda di Poste Italiane del territorio Paolo Marchioni il quale, senza indugi, ha preso a cuore questa segnalazione arrivata dal territorio e nel giro di pochi giorni ha risolto quella che poteva diventare una criticità per l'intera Valle Anzasca. Sono molto soddisfatto per il gioco di squadra tra istituzioni del territorio che ha portato al ripristino di un servizio molto importante per un paese di montagna”.