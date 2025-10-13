Al via i corsi prematrimoniali organizzati dalla parrocchia di Domodossola

La parrocchia della Chiesa Collegiata di Domodossola organizza un corso di preparazione al matrimonio cristiano dal titolo “Costruire insieme una casa fondata sull’amore”.

Il corso è rivolto a tutti i fidanzati che desiderano celebrare il Sacramento del Matrimonio. Gli incontri si terranno dalle ore 21 alle 22, il 17 e il 24 ottobre, 7 e 14 novembre nonché domenica 16 novembre dalle 15.30 alle 18. Nell'ultimo incontro seguirà la messa e la consegna dell'attestato di partecipazione al corso. Alle ore 19.30 è in programma una pizzata.

"Il percorso – spiega il parroco don Vincenzo Barone - è un momento in cui riflettere sul passo che si sta per compiere un rafforzamento della scelta di celebrare in Chiesa il Matrimonio, un momento di confronto con altre coppie, un tempo per ascoltare la Parola di Dio e lasciarsi da questa interrogare". Gli incontri si svolgeranno presso il salone parrocchiale in via mons. Luigi Pellanda, 6 – 28845 Domodossola. Info e prenotazioni presso l’ufficio parrocchiale di via Pellanda, 6.