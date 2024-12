Osservatorio Inps: nel Vco 7.444 lavoratori stranieri

È stato pubblicato l’osservatorio Inps sugli stranieri in Italia. Nell’anno 2023 sono 4.384.044 i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, presenti nelle banche dati dell’Inps, di cui 3.820.718 (87,2%) sono lavoratori attivi, 319.456 (7,3%) pensionati e 243.870 (5,6%) percettori di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione o mobilità).

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, è possibile tracciare un bilancio della situazione degli stranieri residenti, ma anche dei lavoratori, pensionati e disoccupati presenti sul territorio. In totale, risiedono in provincia 9.021 stranieri, di cui 7.209 provenienti da Paesi esteri extra Ue, 665​ da paesi Ue15 e 1.147 da altri Paesi Ue. Per quanto riguarda le fasce di età degli stranieri residenti nel Vco, la maggior parte rientra nella fascia compresa tra i 40 e i 49 anni, con un (2.043 persone) e nella fascia over 60 (1.659 persone). In totale, gli stranieri che vivono in provincia sono 4.381 uomini e 4.640 donne.

La comunità più presente sul territorio del Vco è quella proveniente dall’Europa centro orientale (in particolare Albania, Russia, Ucraina, Moldavia, Macedonia), con 2.951 persone. Segue l’Africa settentrionale (Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria) con 1.365 persone, America centro meridionale (936), Africa occidentale (780), Asia orientale (544), Asia centro meridionale (458 persone), altri Paesi europei (55), Africa centro meridionale (38), Africa orientale (34), Asia occidentale 834), America settentrionale (12).

Secondo i dati dell’osservatorio Inps, i lavoratori sono 7.444, di cui 6.154 provenienti da Paesi esteri extra Ue, 353 da paesi Ue15 e 937 da altri Paesi Ue. Tra questi, 885 sono lavoratori autonomi (di cui 336 artigiani, 538 commercianti e 11 lavoratori agricoli autonomi). 6.444 sono lavoratori dipendenti, di cui 117 impiegati nel settore privato agricolo, 200 apprendisti, 3 dirigenti, 525 impiegati, 4.453 operai e 6 quadri. Infine, 1.138 lavoratori domestici, tra cui 838 badanti e 300 colf.

Gli stranieri pensionati sul territorio del Vco sono invece 873, di cui 509 provenienti da Paesi extra Ue, 281 da Paesi ue15 e 83 da altri Paesi Ue. Tra i pensionati, risultano 111 titolari di pensioni ivs e assistenziali, 8 titolari di pensioni ivs e indennitarie, 367 titolari di sole pensioni assistenziali, 17 titolari di sole pensioni indennitarie e 368 titolari di sole pensioni ivs.