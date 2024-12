Mancata revisione a Masera: sanzione da 2000 euro e fermo del veicolo

Diversi automobilisti sono stati sanzionati, in località Masera lungo la SS33, per il mancato uso della cintura di sicurezza e per il superamento dei limiti di velocità, nonché per mancata revisione.

In quest'ultimo caso, la sanzione è stata particolarmente elevata e gravosa: l'uomo, un cinquantenne residente in città, colto a circolare con l'autovettura sprovvista della prescritta revisione, è risultato recidivo alla violazione, non avendo provveduto a far revisionare il veicolo dopo che nel mese di ottobre era già stato sorpreso a circolare con lo stesso veicolo non revisionato.

Così, oltre a dover pagare una sanzione di poco meno di 2000,00 euro, subirà anche il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Solo successivamente e, naturalmente, dopo aver sottoposto il veicolo a revisione, potrà riprendere a circolare.