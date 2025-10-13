E' tornata potabile l'acqua a Villadossola

Revocata l’ordinanza che imponeva di far bollire l’acqua a Villadossola. L’ordinanza era stata emessa lo scorso giovedì, 9 ottobre, dopo la comunicazione dell’Asl VCO, che segnalava la presenza di batteri in alcuni campioni d’acqua prelevati nel territorio comunale.

L’acqua è rimasta non potabile sino alle 12 di oggi quando, dopo che l’’Asl VCO ha informato come ‘’fossero venute meno le condizioni che hanno portato all'emissione dell'ordinanza che prevedeva la bollitura dell'acqua per scopi alimentari’’.

Il Comune di Villadossola ha revocato l’ordinanza.