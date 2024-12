Tre patenti ritirate dalla Stradale nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso la Polizia Stradale di Verbania ha sorpreso alla guida tre automobilisti aventi un tasso alcolemico nel sangue superiore di circa 3 volte il consentito.

A tutti è stata ritirata la patente di guida, in vista del provvedimento di sospensione che sarà adottato dal Prefetto. In particolare, un primo automobilista, un trentenne, è stato fermato nel centro di Verbania nella notte tra venerdì e sabato alle 02:45; il secondo, una ragazza di circa vent'anni, è stato sottoposto a controllo presso Domodossola alle 04:00 circa; infine domenica sera, alle ore 20:30 circa, lungo la SS33, un uomo residente in Svizzera, rimasto in panne con il veicolo che stava conducendo, è stato destinatario dei predetti provvedimenti.

Tutti saranno segnalati all'autorità giudiziaria e subiranno, oltre alla sospensione della patente, anche la decurtazione di 10 punti.