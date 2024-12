"Preoccupato per la soppressione della guardia anestesiologica notturna"

Gentilissima Direttrice Generale,

con la presente desidero esprimere grande preoccupazione e forte contrarietà per la decisione di sopprimere la guardia anestesiologica notturna presso gli Ospedali di Domodossola e Verbania, sostituita già da questo mese con il servizio di reperibilità.

Tale scelta sembra presentare una serie di criticità che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei pazienti, tra cui in primo piano:

1. Compromissione delle emergenze chirurgiche. La mancanza di una guardia anestesiologica disponibile in loco durante le ore notturne implica tempi di risposta dilatati in situazioni d’urgenza. Questo rappresenta un grave pericolo per i pazienti con patologie acute che necessitano di interventi in tempi brevi.

2. Diminuzione dell’attività chirurgica. La nuova organizzazione, limitando la disponibilità di anestesisti, rischia di ridurre il numero di sale operatorie attive.

Di conseguenza sono a chiedere di rivedere in tempi stretti la decisione di sopprimere la guardia anestesiologica notturna, trovando una soluzione organizzativa che garantisca la continuità dei servizi e la funzionalità sia dell’Ospedale di Domodossola che dell’Ospedale di Verbania: la nostra comunità merita un sistema sanitario efficace e sicuro.

In attesa di riscontro, ringraziando per la cortese attenzione invio distinti saluti.

Il sindaco

Lucio Pizzi