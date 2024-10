Cgil Novara e Vco, inizia l'"autunno caldo" di scioperi e manifestazioni

Cgil Novara e Vco comunica che è in via di definizione il ricco che vedrà i sindacati mobilitarsi in vista dello sciopero generale nazionale atteso per la seconda metà di novembre, per quello che viene definito “autunno caldo”.

Il 18 ottobre i metalmeccanici scendono a Roma per lo sciopero dell’automotive: perché le incapacità del governo e delle aziende di dotarsi di un piano industriale non devono essere scaricate sui lavoratori. Con la Fiom Cgil sciopereranno anche Fim Cisl e Uilm Uil, oltre ai somministrati del settore (Nidil Cgil, Felsa Cisl, UILtemp).

Sempre il 18 ottobre la Flc Cgil (che rappresenta il mondo della scuola e della ricerca) si mobilita per gli idonei del concorso 2020 che hanno visto congelare il processo di assunzione in ruolo fino al 2025. Presidio regionale a Torino sotto la sede dell’Usr Piemonte.

Il 19 ottobre è la volta del pubblico impiego. La Fp Cgil manifesterà a Roma insieme alla Uil per salario, salute, diritti e occupazione; contro un governo che impoverisce i servizi pubblici, non aumenta i salari e privatizza la sanità.

Il 25 ottobre tocca alla componentistica non metalmeccanica dell’automotive della Filctem Cgil, sciopero insieme alle corrispondenti sigle di Cisl e Uil e con l’adesione delle rappresentanze dei somministrati (Nidil Cgil e corrispondenti sigle di Cisl e Uil).

Il 26 ottobre a Torino ci sarà la mobilitazione nazionale per la pace della rete “Pace e disarmo” a cui Cgil aderisce; manifestazioni anche a Milano, Palermo, Roma, Cagliari, Bari, Firenze.

Il 31 ottobre a Torino, sotto al palazzo della regione Piemonte, i pensionati dello Spi Cgil insieme a tutta la confederazione manifesteranno per sanità e pensioni; per richiedere maggiori investimenti per la prima e scongiurare i tagli delle seconde.

Ancora il 31 ottobre sciopera il comparto Istruzione e ricerca della Flc Cgil: lo stanziamento previsto dal governo per il rinnovo contrattuale è gravemente insufficiente (copre appena un terzo della perdita causata dall’inflazione) così come inaccettabile è la situazione del precariato nel mondo della scuola. La manifestazione si tiene a Torino.

L’8 novembre scioperano i trasporti pubblici locali seguiti dalla Filt Cgil (insieme alle altre sigle sindacali di categoria Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa e Ugl) contro condizioni di lavoro insostenibili causa carenza di personale e retribuzioni mai così basse. È prevista una manifestazione davanti al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il 12 novembre a Torino si terrà un’iniziativa sulla previdenza che andrà a coinvolgere delegate e delegati Cgil da tutta la regione.