Rc Auto: il Vco si conferma la provincia più conveniente del Piemonte

Secondo le ultime rilevazioni dell’osservatorio assicurativo di Segugio.it, il Verbano Cusio Ossola registra a settembre 2025 il premio medio Rc Auto più basso dell’intera regione Piemonte: 323,83 euro, con una diminuzione del -4,30% rispetto allo stesso mese del 2024. Un dato in controtendenza rispetto al resto del territorio regionale e nazionale, dove si osservano aumenti generalizzati.

A livello regionale, il Piemonte presenta un premio medio di 473,05 euro, inferiore alla media nazionale di 486,53 euro, ma comunque in crescita rispetto a settembre 2024 (+3,65%). In Italia, l’aumento su base annua è del +3,50%, mentre rispetto a gennaio 2025 – mese in cui si è registrato il valore minimo degli ultimi 12 mesi – il rincaro è del +10,7%.

Come nel resto del Paese, anche in Piemonte gli under 25 sono la fascia d’età più penalizzata, con un premio medio che supera i 1.044 euro. Il Vco si distingue per convenienza, mentre Torino si conferma la provincia più cara del Piemonte con 509,79 euro di media (+1,73% rispetto al 2024). I rincari più marcati si registrano ad Alessandria (+17,69%, 446,16 euro) e Vercelli (+14,67%, 428,79 euro), evidenziando un quadro regionale molto variegato.

Emanuele Anzaghi, vicepresidente del portale, sottolinea: “Dopo i forti rincari avvenuti fra il 2022 e il 2024, assistiamo finalmente ad una sostanziale stabilizzazione, al netto delle fluttuazioni stagionali, dei prezzi a livello nazionale, seppure su livelli elevati”.