Il 20 ottobre Amici in piazza a Piedimulera

La comunità di Piedimulera si ritrova domenica 20 ottobre per celebrare la Madonna del Rosario: al mattino sono in programma i festeggiamenti religiosi, con la messa alle 10.00 e la processione, mentre al pomeriggio a partire dalle ore 15.00 si farà festa in piazza Morandini. Vi sarà la distribuzione di castagne e di dolci a base di castagne, l'intrattenimento musicale con dj Sten e il truccabimbi a cura della Croce Rossa di Piedimulera. A disposizione gratuitamente di tutti i bambini anche i gonfiabili.