Attualità | 20 ottobre 2025, 11:59

Amazon Web Services in tilt: malfunzionamenti su app, giochi e servizi bancari

Da questa mattina milioni di utenti in tutto il mondo stanno registrando problemi su piattaforme come Snapchat, Canva, Fortnite e molte altre

Un problema tecnico sta causando malfunzionamenti a numerose applicazioni in tutto il mondo. Dalla mattina di oggi, lunedì 20 ottobre, gli utenti hanno infatti segnalato diversi disservizi: la causa è un grave malfunzionamento tecnico dei servizi gestiti da Amazon Web Services (Aws). Di conseguenza, decine di piattaforme, siti bancari e siti istituzionali stanno causano problemi agli utenti tra gli Stati Uniti e l’Europa, Italia compresa.

Le applicazioni coinvolte sono numerose e utilizzate quotidianamente da milioni di persone: da Snapchat a Duolingo, da Fortnite a Canva, passando per Zoom, Alexa e Roblox, oltre che siti di banche e istituzioni (questi ultimi in particolare nel Regno Unito)

Secondo quando dichiarato da Aws, il problema avrebbe origine da un aumento dei tassi di errore, che hanno avuto effetti a cascata su diversi servizi della piattaforma cloud di Amazon. Le operazioni di ripristino sono attualmente in corso.

l.b.

