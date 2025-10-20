Amazon Web Services in tilt: malfunzionamenti su app, giochi e servizi bancari

Un problema tecnico sta causando malfunzionamenti a numerose applicazioni in tutto il mondo. Dalla mattina di oggi, lunedì 20 ottobre, gli utenti hanno infatti segnalato diversi disservizi: la causa è un grave malfunzionamento tecnico dei servizi gestiti da Amazon Web Services (Aws). Di conseguenza, decine di piattaforme, siti bancari e siti istituzionali stanno causano problemi agli utenti tra gli Stati Uniti e l’Europa, Italia compresa.

Le applicazioni coinvolte sono numerose e utilizzate quotidianamente da milioni di persone: da Snapchat a Duolingo, da Fortnite a Canva, passando per Zoom, Alexa e Roblox, oltre che siti di banche e istituzioni (questi ultimi in particolare nel Regno Unito)

Secondo quando dichiarato da Aws, il problema avrebbe origine da un aumento dei tassi di errore, che hanno avuto effetti a cascata su diversi servizi della piattaforma cloud di Amazon. Le operazioni di ripristino sono attualmente in corso.