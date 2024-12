Terza Categoria, la Pregliese torna in testa

Si è giocato il recupero della sesta giornata del campionato di Terza Categoria, e di nuovo si registrano novità nelle primissime posizioni: Armeno e San Maurizio pareggiano il match clou della domenica, in una partita nervosa con tre espulsi, e la Pregliese è lesta ad approfittarne, agganciando le due rivali in cima alla graduatoria.

Per i ragazzi di Lipari non è stato comunque facile avere la meglio sul Gattico Veruno, nonostante la differenza di punti tra le due squadre: alla fine è 1-0, decide la rete di Biselli nella ripresa.

Spreca l’occasione di agganciare il primo posto la Mergozzese di Pascale, sorpresa sul proprio terreno da un ottimo Oleggio Castello, che aggancia i lacuali a quota 17. Per gli ossolani inutile il gol di Giusto su rigore, che aveva dato il momentaneo pareggio: finisce 1-2.

Stessa sorte anche per la Virtus Crusinallo, che cede 1-2 al Valsessera in casa. I cusiani erano andati per primi in vantaggio con il sigillo di Quintero, ma i vercellesi hanno ribaltato il risultato nella ripresa, impedendo ai biancoazzurri di tornare in vetta.

Montecrestese a valanga in casa del Verbania Olympia ultimo in classifica: gli uomini di Daoro segnano quattro reti già nel primo tempo, con Rizzi, Quolibetti, Bariletta e Mattei, e nella ripresa arrotondano il punteggio grazie ancora a Bariletta e a Corrias. Rete della bandiera verbanese siglata da La Torre, che fissa il punteggio sull’1-6 finale.

Risultati:

Armeno - San Maurizio 1 - 1; Pregliese - Soccer Gattico Veruno 1 - 0; Verbania Olympia - Montecrestese 1 - 6; Virtus Crusinallo - Valsessera 1 - 2; Mergozzese - Oleggio Castello 1 - 2; Libertas Vaprio - Meina 2 - 3

Classifica:

Armeno, San Maurizio, Pregliese 20 - Virtus Crusinallo, Mergozzese, Oleggio Castello 17 - Montecrestese 16 - Valsessera 14 - Libertas Vaprio, Meina 13 - Soccer Gattico Veruno 6 - Verbania Olympia 3