Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

133901 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca personale addetto al noleggio di attrezzatura sciistica, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

133900 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca macchinista e agente di pedana per impianto di risalita, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

132940 Cooperativa di servizi con sede a Piedimulera cerca 2 operatori call center per gestione prenotazioni telefoniche visite mediche ed esami diagnostici. Richiesto diploma, uso pc, preferibile esperienza. 30 ore settimanali, inserimento iniziale in tirocinio.

133851 Studio professionale di Verbania cerca una impiegato/a addetto/a all’elaborazione paghe e contributi da inserire nel proprio team. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso studi professionali o aziende. Si offre un contratto a tempo indeterminato p. time 6 ore al giorno dalle 9:00-12:00/14:30-17:30, da lunedì al venerdì.

133823 Azienda di Calasca-Castiglione cerca carrozziere/meccatronico con esperienza per ampliamento organico, pat.B e qualifica professionale. Tempo determinato full time con possibile proroga e stabilizzazione.

133772 Azienda di Omegna cerca Geometra per gestione cantieri, coordinamento maestranze e contabilità. Richiesti diploma, esperienza minima di 2 anni, conoscenza di Office, Autocad e software di cantiere, patente B. Contratto full time a tempo indeterminato.

133689 Azienda lapidea di Montecrestese cerca addetto/a alla granigliatrice per lavorazione di pietre e graniti, con uso del muletto. Richiesta manualità, patente B, conoscenza dell’italiano e preferibile patentino muletto. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione stabile, orario full-time 8-17.

133701 Ditta con sedi su Torino, Como, Novara, Omegna, ricerca due elettricisti impiantisti per posa e montaggio di impianti fotovoltaici. Richiesta patente, conoscenza base disegno elettrico. Lavoro principalmente ad Omegna e provincia, ma è richiesta disponibilità a trasferte sulle altre sedi all’occorrenza. Contratto con possibile stabilizzazione

133688 Cooperativa cerca personale sanitario (infermieri e oss) per assistenza e cura ospiti residenziali anziani, si chiede autonomia negli spostamenti, disponibilità a turni diurni e notturni, 35 h settimanali, primo contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.

133595 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca aiuto cuoco/a. Contratto part-time nei weekend e festivi. Richiesta minima esperienza, precisione e autonomia negli spostamenti.

133531 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 tecnico addetto/a al controllo qualità, si richiede Diploma, pacchetto Office, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133530 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 disegnatore addetto/a all’ufficio tecnico, si richiede Diploma, pacchetto Office, programmi Autocad, Inventor, Autodesk, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133529 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 2 carpentieri/montatori, preferibile esperienza pregressa, autonomia negli spostamenti, disponibilità a trasferte, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133420 Azienda agricola di Verbania cerca due operai florovivaisti. Necessaria patente B, preferibile esperienza.

133414 Azienda artigiana di tappezzeria di Verbania cerca un operaio tappezziere per confezionamento divani e montaggio tende da interni. Richiesta esperienza o comprovate competenze nel settore.

133400 Azienda che si occupa di commercio mobili ed elettrodomestici cerca un operaio montatore/posatore che si occupi di trasportare installare e montare mobili ed elettrodomestici presso i clienti. Richiesta patente, preferibile ma non richiesta esperienza.

133366 Azienda produttrice di occhiali di Possaccio cerca un meccanico attrezzista da inserire in produzione per attrezzaggio macchine utensili e manutenzioni meccaniche. Richiesta qualifica o diploma in ambito meccanico, modalità contrattuale da valutare in base al profilo. Orario full time, obiettivo inserimento stabile

133247 Azienda termoidraulica di Omegna cerca un apprendista o tirocinante in affiancamento al titolare nel ruolo di idraulico (carico/scarico materiale, supporto nelle ordinarie attività di montaggio/smontaggio/manutenzione di impianti termoidraulici). Unici requisiti sono buona volontà, predisposizione al lavoro, patente B. Orario full time.

