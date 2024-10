Sequestrati in un negozio dalla Guardia di Finanza domese 15.000 articoli pericolosi

I militari del Comando Provinciale di Verbania, nell’ambito di un servizio volto alla tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, hanno sottoposto a sequestro circa 15 mila articoli non sicuri presso un’attività commerciale ossolana.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Domodossola hanno sottoposto a sequestro addobbi relativi alla ormai prossima festività di Halloween quali zucche, maschere, tovaglioli, piatti, unitamente a decori natalizi di vario genere pronti per essere immessi in consumo poiché, in entrambi i casi, i prodotti erano privi delle informazioni minime finalizzate ad identificarne le caratteristiche qualitative, il produttore, nonché l’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere.

I responsabili del punto vendita sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti e al Codice del Consumo, che prevede una sanzione amministrativa fino a 60.000 €. Tali prodotti, non genuini, privi delle dovute informazioni impediscono al consumatore di adottare le dovute precauzioni in relazione all’eventuale presenza di sostanze pericolose.

L’operazione testimonia il costante impegno profuso dal Corpo a presidio della sicurezza e salvaguardia della salute pubblica, nonché al contrasto di qualsiasi fenomeno distorsivo della concorrenza, preservando le imprese rispettose della legalità.