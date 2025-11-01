"Trova Ch-It": via libera al piano Interreg tra Ossola e Vallemaggia: 890mila euro per cultura e accoglienza

Il comune di Crevoladossola ha ufficialmente approvato il quadro economico e l’impegno di spesa per il progetto transfrontaliero “Trova Ch-It – Territori tra Ossola e Vallemaggia”, finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera 2021–2027. L’iniziativa, che mira a valorizzare cultura e turismo sostenibile, coinvolge partner italiani e svizzeri, tra cui i comuni di Crodo, Montecrestese, Campo Valle Maggia e diverse associazioni locali. L’obiettivo è quello di realizzare una serie di percorsi turistici tra l’Ossola e la Vallemaggia, comprensivi di bivacchi in quota, con punto d’arrivo alla torre napoleonica di Crevoladossola, che sarà restaurata e adibita a struttura ricettiva.

Per quanto riguarda la parte italiana, il progetto ha ottenuto un finanziamento complessivo di oltre 765mila euro, di cui 612.412,88 euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e 153.103,22 da cofinanziamento nazionale. Il comune di Crevoladossola, capofila italiano, contribuirà con fondi propri pari a 124.618,90 euro, per un totale di spesa prevista di 890.135,00 euro.

Sono già stati impegnati circa 125mila euro per affidamenti a ditte e spese tecniche, mentre la differenza di 765.240,80 euro sarà stanziata sul bilancio 2025 per avviare le attività previste.