Case popolari, Pd: "Si attivi subito la conferenza dei sindaci di Atc Piemonte Nord"

“La conferenza dei sindaci è un organo di confronto, indirizzo e verifica fondamentale per garantire una gestione trasparente e coerente del patrimonio di edilizia sociale. È lo strumento attraverso cui i comuni possono far sentire la propria voce e contribuire alla definizione delle priorità e delle strategie delle Agenzie Territoriali per la casa”. Lo affermano I consiglieri regionali del Partito Democratico, Domenico Rossi, Emanuela Verzella e Simona Paonessa, che hanno presentato un ordine del giorno che impegna la giunta del Piemonte ad attivarsi presso il presidente dell’Atc Piemonte Nord affinché venga costituita la conferenza dei sindaci, come previsto dalla legge regionale n. 3/2010 e dallo statuto della stessa Agenzia Territoriale per la Casa.

L’iniziativa nasce a seguito della seduta congiunta delle commissioni I e II del 30 ottobre, nella quale è emerso che, a differenza delle altre agenzie piemontesi – Atc Piemonte Centrale e Atc Piemonte Sud – la conferenza dei sindaci di Atc Piemonte Nord non risulta ancora istituita, nonostante sia espressamente prevista dall’articolo 31-bis della legge regionale sull’edilizia sociale e dall’articolo 13 dello statuto dell’Agenzia.

“Con il nostro ordine del giorno chiediamo alla giunta regionale di sollecitare la costituzione della conferenza dei sindaci di Atc Piemonte Nord, assicurando così una piena rappresentanza dei territori di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola nelle politiche abitative pubbliche” sottolinea Emanuela Verzella. “È una questione di partecipazione e di equilibrio istituzionale: la conferenza dei sindaci deve essere uno spazio di dialogo stabile tra gli enti locali e l’Atc nell’interesse dei cittadini e delle comunità” conclude Simona Paonessa.

“Analoghi ordini del giorno saranno presentati dai gruppi Pd nei consigli comunali delle province interessate con l’obiettivo di rafforzare la richiesta e coinvolgere direttamente le amministrazioni locali” annuncia Domenico Rossi, anche in veste di segretario regionale del Partito Democratico.